專業教育訓練課程由國際慈濟人醫會高雄區副召集人洪宏典，透過其精心設計的預防跌倒的訓練課程，避免跌倒並延緩衰老。（慈濟提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄慈濟居家長照機構承接小港區社區整合型服務中心(A級單位)，配合國家推動長期照顧政策，促進各單位間溝通、協調及專業教育訓練，今（22）日前在小港靜思堂，辦理「小港分區社區整合型服務中心」聯繫會議，邀請小港醫院、凱旋醫院、民生醫院、旗津醫院、建佑醫院、爵嘉居家護理所、祥全診所，一起討論小港分區整合性照護模式。

台灣人口快速老化，老年人口急遽增加，老年人跌倒的問題也漸被重視，已成為臨床醫學的一大主題。專業教育訓練課程由國際慈濟人醫會高雄區副召集人洪宏典，透過其精心設計的預防跌倒的訓練課程，以環境因素、個人生活習慣及用藥因素、體力因素等三方面預防概略，透過增強肌力、智力，增進動作功能，就能有效預防高齡者跌倒發生，避免跌倒並延緩衰老。

洪宏典以下肢平衡及敏捷度訓練為例，可採用繩梯的動方法，以漸進的方式學習多種練習；核心肌群訓練也可選擇個人適合的運動，由簡而難，循序漸進。台灣人口結構高齡少子化社會漸次成型，慈濟連結並整合社區內的照顧資源，提供失能、失智長者更完整的服務。這項照顧推動策略，與慈濟四大志業的實踐理念模式完全契合，因此自長照2.0政策公布以來，便積極投入服務的準備。

「哪裡有災難，哪裡就有慈濟人」，是台灣社會普遍對於慈濟的印象。高雄慈濟居家長照機構業務負責人蔡清源表示，會議在衛生局長期照護科技正楊秋蘭、督導張品婕、承辦杜涵如蒞臨指導下及慈濟跨專業長照團隊邀請小港、前鎮、林園、旗津A級服務單位參與，夥伴們親身從事第一線社區服務，直接感受生命苦相，為了更完整照顧者者與弱勢，藉由面對面橫向互動交流凝聚，一起建立完整的長照服務網，讓民眾感受團隊照顧的優點。

(中時 )