台中市立委第4選區參選人王全中（左起）被親民黨徵召，但22日未繳交政黨推薦書以無黨登記，親民黨參選人吳光中、黃朝淵展現團結氣勢。（盧金足攝）

台中市第10屆立委選舉登記5天，22日為最後一天，共計有43人登記，其中第4、第5選區各高達9人登記，形成9搶1局面，昨天親民黨包括第1選區黃朝淵、第5選區賴建豪及第6選區吳光中3人聯合登記，原本接受親民黨徵召的第4選區王全中，未繳交政黨推薦書以無黨登記參選，還有司法正義黨蔣祖棋完成登記。

親民黨推出的參選人展現團結氣勢，參選第6選區（中西東南區）的吳光中為執業律師，提出加強法治教育，現行《民法》成年門檻20歲，應該從20歲下修到18歲，他認同親民黨主席宋楚瑜一路走來的堅持，希望進軍國會，為親民黨在立法院增加更多席次。

代表親民黨參選第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）的黃朝淵，來自科技業，他強調，海線是台中比較受忽略的地方，人口外移嚴重，人口老化，希望能夠以科技人的背景，為海線地方促進經濟發展，減緩人口老化與外移，為當地帶來更多建設，促進區域均衡發展，造就海線新氣象。

但親民黨徵召提名，參選第4選區（西屯、南屯區）的王全中，登記時未繳交政黨推薦書，以無黨登記參選，他表示，參選為了理念，站出來是對社會的回饋，之前為南投地檢署檢察官，目前為執業律師，政見訴求針對軍公教退休金制度和年金改革捆綁，政府違反信賴保護原則，參選就是要宣傳為勞工、軍公教及軍人等退輔基金制度站出來發聲。

台中市立委選舉8個選區應選8席，除了第4、第5選9人參選，第3選區6人登記參選，第2選區2人登記，藍綠大對決。

選委會表示，12月13日前審定立委參選人名單並通知抽籤，12月18日立委候選人號次抽籤，2020年1月1日到10日立委政見發表會及法定競選活動期間，2020年1月11日投開票。

(中時 )