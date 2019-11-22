《想見你》大文體驗虛擬實境APP，開心抱到邱勝翊。（中視提供）

中視、衛視中文台《想見你》11月17日首播開播後，佳評如潮。繼首播有曾之喬助陣，11月24日晚間10點播出的第2集邀請「王子」邱勝翊友情客串一段「劇中劇」橋段。

邱勝翊在《想見你》飾演的角色就是他在2017年播出的偶像劇《稍息立正我愛你》中詮釋的顏力正，只是他耍浪漫的對象由曾之喬，換成了劇中豐腴的「開心果」大文。

這場戲的橋段是柯佳嬿與大文任職的公司開發虛擬實境APP，大文搶先體驗，她在APP中幻想自己是《稍息立正我愛你》的鍾少曦（曾之喬飾），正與顏力正談戀愛。

在這個幻想的虛擬實境場景中，王子深情的拾起落在大文頭髮上的花瓣，眼神電力超強，讓大文心花朵朵開，開心地抱起王子轉圈圈。拍攝當天氣溫低，但大文「心很溫暖，身體也很溫暖」，嬌羞地說：「完全滿足我的幻想，謝謝導演給的福利！」

王子表示，這次演出《想見你》，拍攝地點是當初拍《稍息》的學校，一到現場完全勾起他的美好回憶，相當開心。

《想見你》是部微燒腦的愛情偶像劇，觀眾的觀察力在第1集就被挑起，發現許多有趣的細節，例如柯佳嬿與許光漢、施柏宇在32唱片行的那場戲，桌上擺放的飲料，就被網友發現是台南在地飲料店「波哥」的產品。而24日晚間在中視播出的第2集中，有不少1998年代的高中校園生活記憶，像是柯佳嬿與許光漢、施柏宇偷騎摩托車被教官抓包、聽卡帶式的隨身聽等，都是會引爆五、六年級生青春回憶的亮點。

《想見你》每周日晚上10點在中視頻道播出，每周六晚上10點則在衛視中文台亮相。

(旺報 )