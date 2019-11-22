前新竹縣議員羅吉祥在本屆參選竹東鎮長期間，被控為求勝選，透過里長以3萬元向另13位里長綁樁，新竹地院22日審理終結，依違反選罷法判羅有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，另有多位里長遭判1年10月不等有期徒刑，全案可上訴。

羅吉祥獲知後表示，對此宣判結果深感訝異也感到非常遺憾，但還沒有收到判決書，不知道判決的理由是什麼，但他強調，個人絕無買票賄選行為，相關里長也在法庭上證稱與他並沒有任何買票賄選行為，如此判決對他與里長都是錯誤且令人無法接受，將在收到判決書後上訴，捍衛個人與里長的名譽及清白。

判決書指出，羅吉祥在去年竹東鎮長選舉期間，為求勝選交付42萬元給鍾姓里長，再由鍾分別交付給竹東地區13位里長，以每人3萬元綁樁，交付時僅泛稱要大家「支持羅吉祥」、「幫忙一下」、「給大家的賀禮」…。

法官認為，3萬元是1位里長3／2的月薪，客觀上足以動搖或鞏固投票人的投票意向，因此認定里長收賄，羅則違反選罷法交付賄絡罪，因此判處其3年10月徒刑。

(中時 )