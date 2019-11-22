警車左前方保險桿凹陷、駕駛座車門變形。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

警車左前方保險桿凹陷、駕駛座車門變形。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

新北市中和區一名朱姓通緝犯，21日晚間11時許開車行經中正路時，遇到警方臨檢，因擔心身分曝光，竟突然加速逃逸，他更一路蛇行、闖紅燈，甚至一度衝撞警車，警方為避免造成其他民眾危險，只好放慢尾隨速度，並對朱男開出15張、累計21萬4800元的罰單，目前也將依公共危險、妨害公務罪嫌，通知其到案究辦。

據悉，朱男因公共危險及傷害罪遭到通緝，他昨日遇警方攔檢時，先做勢停車受檢，眼看藏不住身份，竟趁警方不注意，猛踩油門落跑，警方也立即開車追上，並通報攔截圍捕。

逃逸過程中，朱男沿途蛇行、闖紅燈、逆向行駛，並瘋狂逼車迫使他人讓道，警方雖在土城金城路時一度超前朱男，但在準備攔停時，他竟囂張衝撞警車，造成警車左前方保險桿凹陷、駕駛座車門變形，員警也因此受傷。

為避免持續追逐影響民眾安全，再加上已掌握朱男身分，警方決定放慢尾隨速度，最後於土城區延和路250巷內追丢朱男。

由於朱男沿路危險駕駛，涉及道路交通管理處罰條例，警方總計開出15張罰單，累積金額達21萬4800元，並將依刑法之公共危險、妨害公務罪嫌，通知朱男到案偵辦。

(中時 )