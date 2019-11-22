距2020總統大選僅剩50天，最新預測的市場交易價格，總統蔡英文仍以$51.29領先，僅略降$0.1，國民黨總統候選人韓國瑜則因不分區爭議，比上周約下跌了$1，為$47.82 ，親民黨宋楚瑜則為$4。

從未來事件交易所可見，總統蔡英文宣布「蔡賴配」後，主打團結牌，更到全台各地為立委輔選，而近期的民調對蔡英文有利，甚至在宋楚瑜參戰後，對蔡的支持度影響仍有限。

未來事件交易所指出，近期民調顯示，國民黨不分區名單的滿意度低於民進黨，因此讓韓國瑜本周在預測市場呈現利空，截至21日的平均價格為$47.82，比上周下滑約$1。甚至分析說，民進黨仍續攻韓國瑜豪宅案，不過從預測市場價格來看，攻擊韓豪宅對蔡英文似乎沒加分，截至21日，蔡的平均交易價格為$51.29，比上周略為下滑$0.1。

上周未來事件交易所所作預測2，在國民黨不分區立委名單流出及親民黨主席宋楚瑜宣布參選後，國民黨總統參選人韓國瑜受到影響價格走跌。蔡英文總統當時以51.41元領先韓國瑜的48.64元。

(中時電子報)