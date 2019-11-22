敦煌石窟不僅是世界上著名的藝術寶庫，還是一座豐富多彩的顏料標本博物館，歷經千年風雨摧殘，敦煌壁畫依然絢麗多彩，其中奧妙引人好奇，多年來，針對壁畫的顏料從何而來等問題一直眾說紛紜，大陸美術家協會會員王亞林多次前往敦煌戈壁荒山中，挖掘敦煌壁畫顏料的奧秘，整理出了60餘種顏料礦石，經加工創作出的顏料，在畫作上不僅能透出岩彩本身的古舊美感，保存多年亦鮮豔如初。

王亞林說，三十多年的繪畫生涯中，最令她引以為豪的就是對敦煌壁畫顏料的堅持探尋，多年來，透過不間斷地臨摹敦煌壁畫，她對壁畫使用的礦彩有了更為深入研究和體驗，並總歸認為敦煌岩彩畫的顏料大多為就地取材。

王亞林表示，為了找尋「敦煌壁畫顏料的來源」，她和丈夫駕車跑遍了敦煌周邊的偏遠戈壁與深山，陸續採集到的各色礦石，經分揀、研磨、清洗、沉澱、過濾等工序後，便得到了作畫需要的本土岩彩。

近年來，敦煌研究院研究人員通過對敦煌壁畫所使用的三十多種顏料進行科學分析後指出，在1600多年前的敦煌人們，就具備了很高的顏料發明製作技能和化學工藝技術，敦煌壁畫顏料主要來自進口寶石、天然礦石和人工製造的化合物，敦煌研究院副院長羅華慶曾表示，敦煌壁畫之所以歷經千年不褪色，這與當時繪製時使用了「穩定性強的礦物」當作顏料素材有關。

(旺報 )