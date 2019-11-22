由於非洲豬瘟的影響，大陸最近豬肉價格居高不下。大陸農業農村部今天（11月22日）就10月份生豬生產形勢舉行新聞發佈會，表示年底前大陸生豬養殖數量有望止跌回升。

農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海表示，隨著扶持生豬生產各項利好政策的落實落地，加上市場行情看好，養殖戶補欄增養的積極性明顯提升。他也提出數個重要的產能指標。其一，大陸能繁母豬10月份環比增長0.6％，這是自去年4月份以來能繁母豬存欄環比首次增長；其次，大陸具規模的養豬場，生豬生產持續較快恢復，10月份出欄5000頭以上的規模豬場生豬存欄環比增長0.5％，能繁母豬存欄環比增長4.7％，其三，大陸生豬生產恢復面不斷擴大，東北、西北、黃淮河地區恢復比較快，西南、華南地區產能下滑也趨緩，黑龍江、河南、河北、山東、江西、湖北等17個省能繁母豬存欄止降回升，比9月份增加4個省份。

(旺報 )