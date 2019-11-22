美前財長保爾森在北京彭博創新經濟論壇上發表演說

美國和中國大陸最終將解決他們在關稅問題上的分歧，甚至可能達成一項讓雙方都說自己贏了的協議。美國前財政部長保爾森(Henry M. Paulson Jr.)警告說，別讓這種結局矇騙了，即使世界上這兩個最大的經濟體握手言和，它們之間的關係也可能會變得更糟糕。

《紐約時報》報導說，保爾森(Henry Paulson)於本周四在北京舉行的彭博創新經濟論壇上，對世界許多商界和政界的高層領導人發出上述的警告。從在高盛當銀行家一直到擔任美國財政部長，保爾森的職業生涯多數花在與中共打交道上，他成立的智庫保爾森研究所(Paulson Institute)也持續關注中國大陸問題，美中高級官員也經常徵求他的意見，因此這樣的警告勢將在全球引發許多迴響。

保爾森說，美中之間的危險在於雙方的敵意已從軍事的角度與思考進入經濟政策，經濟上競爭與合作的正向思維已讓位給軍事對抗的零和思維，這值得每一個關心全球經濟的人擔憂。

報導說，保爾森對美中雙方達成第一階段協定抱有很大希望，但他暗示，雙方的煽動性言論和加徵關稅手段，已經對彼此造成了嚴重傷害，「就算達成協定，不代表就沒事了」。最讓保爾森擔心的是，美國可能會對大陸投資者關閉金融市場，甚至把一些陸企公司逐出美國股票市場。這麼做當然會損害中國大陸，但並不符合美國的利益，因為會威脅美國在金融領域的領導地位，以及紐約市作為世界金融中心的地位，最後影響將擴及東京、倫敦與新加坡等金融中心。而且，隨著時間的推移，反而幫助上海成為金融中心。

保爾森說，未來在發生類似2008年的金融危機時，如果世界前2大經濟體之間沒有協調機制，美國一定會後悔。別忘了，中國大陸是美國國債最大的買家，持有高達一兆美元的國債，它支持了美國現有的財政與貨幣政策。一旦此一現象改變，例如中國大陸拋售美債，固然不利於大陸，但會對美國造成更大的傷害。因此，美中之間任何單邊的作為與相互報復的措施都非常令人擔憂。

保爾森認為，即使美國無法讓中國大陸進行公平競爭，對它進行抵制也會產生更糟糕的結果，因為世界其他地區不打算與大陸脫鉤時，與大陸脫鉤等於孤立自己，這不符合美國的利益。

報導表示，保爾森的說法中也許最具煽動性的是，美中兩國正在以國家安全的名義製造技術標準上的分裂，而以國家安全的理由進行技術保護，反而會把經濟領導權拱手讓給競爭對手。技術體系上一定存在一個兩國都能共存的中間地帶，與中國大陸脫鉤，並不會為美國帶來利益。

(中時電子報)