課程開始前，由陳文俊、9位女性里長及社區理事長，帶領全場共同宣示，追求性別平等。（三峽區公所提供／許哲瑗新北傳真）

課程介紹供電方式、簡易的用電量試算、說明用電安全、插座、延長線使用安全等。（三峽區公所提供／許哲瑗新北傳真）

新北市三峽區公所21日、22日在區公所開辦「新北市三峽區女性居家水電修繕」課程，邀集30多位女性學員捲起袖子、拿起螺絲起子，學習馬桶漏水處理、燈泡安裝、水龍頭拆解等簡易的居家水電修繕工程，打破「水電工只有男生能擔任」的性別刻板印象，邁向性別平權社會。

三峽區長陳文俊介紹，課程介紹供電方式、簡易的用電量試算、說明用電安全、插座、延長線使用安全等，並指導女性如何使用鉗子、梯子換電線、自來水管線及天花板電燈等實務操作，讓女性也能獨自解決燈泡不亮、馬桶不通、自來水不通等苦惱的居家問題。

三峽區長陳文俊表示，這次受社會局委託代辦女性水電工班，原擔心學員招募人數不踴躍，不料開放報名短短3天內，即招募滿30位學員，除了龍學里長周秀鳳搶先報名外，也特別感謝八張里長謝麗玲、中埔里長林秀冬、鳶山里長周文美、龍埔里長陳椿瑩、安溪里長王曼甄、金圳里長邱金菊、有木里長胡幸姍及大有社區發展協會理事長廖招都大力鼓勵里民共襄盛舉，促成活動圓滿舉辦。

課程開始前，由陳文俊、9位女性里長及社區理事長，帶領全場共同宣示，追求性別平等，消除性別歧視，學員們聽完講解後，捲起袖子、拿起工具，學習馬桶漏水處理、燈泡安裝、水龍頭拆解，實際體驗居家水電修繕。

三峽區公所表示，課程除了讓女性朋友們學習居家水電修繕技能，將所學應用在日常生活，同時促進女性社會參與，提升女性自信心。

(中時 )