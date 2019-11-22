康橋國際學校青山校區22日舉辦「2019素養導向教學與跨域統整課程國際研討會」，藉此提升老師課程與教學發展動能。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

康橋國際學校青山校區22日舉辦「2019素養導向教學與跨域統整課程國際研討會」，藉此提升老師課程與教學發展動能。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

康橋國際學校青山校區22日舉辦「2019素養導向教學與跨域統整課程國際研討會」，藉此提升老師課程與教學發展動能。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

康橋國際學校青山校區22日舉辦「2019素養導向教學與跨域統整課程國際研討會」，藉此提升老師課程與教學發展動能。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

康橋國際學校青山校區今（22日）舉辦「2019素養導向教學與跨域統整課程國際研討會」，邀請美、日學者一起討論STEM課程等3大議題，另外，安排觀課活動，讓來自不同校區的老師們彼此學習，進一步提升老師的課程與教學發展動能。

康橋國際學校長期以來致力於推動精緻課程與活化教學，強調以「學生」為主題的學習，對於素養導向的教學與評量、跨域統整的課程設計，青山校區的教學團隊已經具有初步的實施經驗。

青山校區藉由研討會昨邀請美國學者Elizabeth Barrett-Zahn及日本學者宮川啟一教授，以「規畫一個協同合作STEM課程」、「培養素養（能力）導向學習力的學科學習」及「培育生活（生存）能力的總合學習（跨領域學習）」等3個議題進行講座與交流指導。

另外，開放最新英語專題課程Kang Chiao Future Skill（KCFS）課堂觀課，課後並進行綜合座談，和與會的老師們進一步交流討論，提升課程設計教學能力。

(中時 )