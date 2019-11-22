《米其林指南》宣布2020將把台中納入評選城市，網路上預測摘星餐廳的討論持續發燒，美食專家紛紛加入推薦。經發局表示，台中「景觀餐廳」網路聲量最高，廣布山、海、屯、市區，將驚豔遊客視覺，用味蕾贏得《米其林指南》星光榮耀。

經發局說，台中「景觀餐廳」外觀或內部裝潢主題性強，有綠意庭院風、異國風、古典風、祕境風、更有浮誇系、療癒系、唯美系、森林系，且具空間廣闊、視野絕佳、餐點CP值高、交通可及性等特點「制霸全台」。

觀光客可往大坑、新社、太平、霧峰山上走，例如大坑的紙箱王、Le NINI樂尼尼義式餐廳，新社的又見一炊煙、菇神、千樺花園餐廳、桃李河畔、薰衣草森林、安妮公主，太平的陸光七村景觀餐廳、酒桶山法蝶，霧峰的聖地庭園景觀餐廳，都可提供特色料理及極佳戶外景緻。

要飽覽夕陽暮色和璀璨星空，台灣大道往海線方向有露天式景觀餐廳大本營，如不夜天夜景餐廳、1683夜景咖啡、蠔膽你來等餐廳，兼具美味料理、夜烤及賞夜景多重享受。

(中時 )