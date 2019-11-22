墨西哥小鎮瓜達盧培（Guadalupe）一座教堂，最近對外公開可能是史上最大的嬰兒耶穌雕像，雕像露臉後媒體和網民反應熱烈，不過好像都歪樓，因為，大家都驚覺小耶穌，居然撞臉台灣歌迷都熟悉的英國傳奇搖滾歌手菲爾‧柯林斯（Phil Collins）。

巨無霸嬰兒耶穌雕像神複製搖滾明星，在媒體和社群網路強力放送下，讓小鎮教堂一炮而紅。

這座雕像高6.7公尺，重達9百公斤，由雕塑家薩爾瓦多打造，遠遠超過原紀錄4.8公尺和299公斤。

神父羅德里格茲說，作品只是為了搭配教堂的空間，雕像變成史上最大嬰兒耶穌，完全是無心插柳。

神父想不到的可多著呢，除了雕像size破紀錄，雕像的樣貌神複製柯林斯，更讓推友們熱烈討論，因為真人和雕像從五官到稀疏的頭毛，彷彿是一個模子刻出來。

Sabía que ese Niño Dios lo había visto en otro lado 😂😂🤣 pic.twitter.com/BMRaHNEAt1 — Donald J. Tron® (@ribalcor) November 19, 2019

像搖滾巨星還不夠，更搞笑的是，雕像深邃的雙眼，也被形容神似奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉。有兩大傳奇人物加持，以及世界紀錄護駕，這座雕像真不同凡響。

(中時 )