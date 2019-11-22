台中市府全國首創，針對易曝露在汽機車廢氣中的高風險警務人員，結合15家醫院提供超過2000個免費肺癌篩檢名額，衛生局長曾梓展22日表示，第一階段以服務台中市的義交、義警、民防及交通警察為優先；第二階段11月起擴大至警消人員，降低值勤健康風險。

市議員楊正中在業務質詢為警察發聲，希望推動警察健檢法制化，盼市府編足預算並加強宣傳，提升健檢人數。

曾梓展說，台中市15家醫院熱心公益，體恤警消人員辛勞，協助維護治安、交通及救災，主動提供超過2000個「低劑量電腦斷層掃描檢查」免費健檢名額，第一階段6月3日啟動，以服務台中市的義交、義警、民防及交通警察為優先。

此外，第二階段11月1日起，對象擴大至一定年齡以上警消人員，包括40歲以上警職人員(含交通警察，不含行政人員)及義交；40歲以上正職消防人員(不含行政人員)、救災義消等。

議員關切警察健檢預算及健檢率，警察局長楊源明指出，警局今年相關預算足以支應健康檢查費用，未來將再積極爭取編列預算，已洽請15家大型醫療院所提供各種健檢優惠方案，宣導踴躍參加提高健檢率，配合衛生局辦理「低劑量電腦斷層掃描檢查」，降低健康風險。

(中時 )