前金門縣長陳福海（右）、前縣議員陳滄江（左）為誰先登記，還猜拳拚輸贏。（李金生攝）

前金門縣長陳福海（右）巧遇登記不成的縣議員李應文，兩人還握手寒喧一下。（李金生攝）

中華新住民黨許丕肯參選，加入「10搶1」的戰局。（李金生攝）

金門立委選區今（22）日下午在前縣長陳福海、前縣議員陳滄江趕在截止前2分鐘登記參選，為選情投下重大變數，也確定「10搶1」戰局，激烈競爭為歷年來僅見。尋求連任的陳玉珍面臨強力挑戰，國民黨能否守住外島這一席？備受矚目。

下午5時許，縣議員李應文帶著20萬元登記參選，引起媒體一陣騷動。但填寫資料途中突然接到電話，表示太太對他參選很不諒解，人在機場準備「離家出走」，隨即面有難色中止填表，並快速離開縣府。

陳福海與陳滄江2人在下午5時20分許，也由幾位親人和支持者陪同赴縣府，但均未進入縣選委會在一樓開設的登記處，雙方雖然禮貌性打招呼，但場面顯得有些尷尬，2人表情也不太自然。

直到5時27分，雙方才幾乎並肩走入登記處，但又為誰先登記，相互「禮讓」一番。最後還猜拳決定輸贏，但又為贏的先登記，或輸的先登記，一時談不攏。最後，陳滄江不客氣表示讓他先登記，才結束一場有些奇怪的「君子之爭」。

陳福海表示，在兩岸關鍵時刻，金門需要一個有智慧、經驗和無私的領航者，他並以自己任內突破中央掣肘，力促兩岸通水為例，說明久旱不雨的金門，如今還有水可用的政績，希望喚起鄉親對他沒日沒夜工作，為金門建設打基礎的記憶。

陳滄江則表示，他在去年立委補選敗戰後，貿然說出退出政壇，讓大家失望的話，如今感謝鄉親連署相挺，支持他再戰立委，難免招惹反對者罵名與千刀萬劍的攻訐，但「個人毀譽事小，金門未來前途重要」，因此毅然決定再為鄉親拚一次。

這場立委大選共有「3陳」陳玉珍、陳福海和陳滄江，以及「3洪」金門高粱黨主席洪志恒、無黨籍洪和成和台基黨洪正開打的局面，加上統促黨程耀德、中華新住民黨許丕肯、中國生產黨主席盧月香與無黨籍林志錦等人，「10搶1」熱鬧滾滾。

(中時 )