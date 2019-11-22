台中市長盧秀燕22日宣布2020台灣燈會主題曲《今夜的種種可能Tonight We’ll Be Fine》，由第30屆金曲獎最佳演唱組合獎項得主、也是台中在地年輕人組成的「椅子樂團」作詞作曲，歌詞寫入台中「珍奶」、「燦爛夜景」、綠柳川「河岸」等特色，歌曲更特別搭配薩克斯風合音，燈會主展區在薩克斯風的故鄉后里，用音樂歡迎海內外遊客到台中賞燈！

盧秀燕說，2020台灣燈會進入倒數計時，市府邀請台中的驕傲、金曲獎最佳演唱組合得主「椅子樂團」創作燈會主題曲《今夜的種種可能Tonight We’ll Be Fine》，代表台中燈會的無限可能，代表市府與所有市民，歡迎大家到台中賞燈。

製作人黃榮毅表示，為2020台灣燈會創作主題曲，以音樂邀請廣大民眾參與盛會，在編曲上特別融入薩克斯風、管樂、小喇叭及長號等元素，歌詞加入珍珠奶茶、綠川、柳川河岸等台中特色，以最高規格展現台中這座城市的美好。

「椅子樂團」團員裘詠靖分享，這首歌編曲加入許多有趣元素，增添活潑感覺，希望不僅獻給台灣燈會，連結民眾的日常生活；陳仲穎提到，呼應燈會主展區后里以薩克斯風產業聞名，因此在歌曲加入薩克斯風、管樂、小喇叭及長號，再與合音結合；孫伯元說，在貝斯的編曲上，他們也巧妙運用技巧，增加音樂跳動感。

(中時 )