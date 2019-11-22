壇蜜曾來台為時報周刊外拍。(時報周刊提供)

「半澤直樹」情婦 壇蜜-時報周刊1857期-封面人物九份、金瓜石「回家」外拍花絮

日本「情色女王」壇蜜今(22號)宣布閃嫁帥氣漫畫家清野通，消息一出令粉絲們又驚又喜，據悉，壇蜜與清野通是因參加《櫻井・有吉THE夜會》節目錄影相識，兩人低調交往2年，決定在今年11月22號「好夫婦」日登記結婚。而她昔日來台為《時報周刊》的絕版外拍辣照也出土，水手服裙下春光若隱若現，情色女王之名當之無愧。

現年38歲的壇蜜，曾在競爭激烈的日本演藝圈殺出一片天，創造一股橫掃日本的壇蜜熱。其實壇蜜外在條件普通，能創造一股風潮，可說是諸多條件配合下形成。壇蜜在自己的部落格寫的座右銘是「大器晚成」，首先她知道年齡是女人最大的敵人，既然這點輸給年輕女優，在能露、該脫時，絕不扭捏，擺Ｍ字腿、丟小褲褲給觀眾樣樣都來，雖然有人說她的做法驚世駭俗，但每次都造成話題。

她2012年為電影《請做我的奴隸》，更當場脫下內褲丟給台下粉絲，大膽之舉引起一陣騷動。

如今壇蜜宣布閃嫁漫畫家清野通，昔日來台為《時報周刊》拍攝的絕版辣照也出土，只見穿著清純水手服的壇蜜在鏡頭前熟練擺著各種性感POSE，裙底春光若隱若現，還大方透露吸引男人的最佳方法，她會在家煮好飯、洗好澡，等他回家！

(中時電子報)