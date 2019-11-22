吳敏菁／彰化報導

立委登記最後一天，前議員黃玉芬以無黨登記投入彰化縣第2選區，強調與柯P、郭台銘互動良好，在國民黨提名現任議員張瀚天、民進黨提名現任立委黃秀芳兩強之外，吸收第3勢力，黃玉芬在這屆彰化市長選舉囊括3成得票率，出馬再戰，衝擊藍、綠兩方的陣營。

彰化第2選區，前立委陳杰宣布推選後，泛藍分裂風暴暫告平息，但緊接著無黨黃玉芬積極投入，北上拜訪郭台銘，推出合照，還強調她曾簽下柯P認同卡，最後沒以民眾黨參選，是希望「海納百川」。

黃玉芬擔任過1屆市民代表、1屆議員，第9屆立委選舉，黃秀芳以7萬3227票，打敗林滄敏6萬5020票，無黨黃玉芬在藍、綠夾殺下，仍得到1萬2380票，去年投入市長選舉，還拿下超過30％投票率、得票逾3萬7000票，累積一定基層實力。

黃玉芬這次使出不再被藍、綠綁架的戰略，強調簽了柯文哲認同卡，和郭台銘辦公室一直保持非常好的連繫，也是郭家友軍，競選總部會成立還會邀請親民黨總統參選人宋楚瑜出席。

兩次選舉失利，黃玉芬擺出第3勢力都要「通吃」的架式，選民是否買帳，仍待觀察，但也讓藍、綠已殺得難分難解的緊繃苦戰，更添詭譎。

(中時 )