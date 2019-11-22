據《香港01》新聞網22日報導，全球知名的內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret），自1995年開始舉辦一年一度的時尚界盛事《Victoria's Secret Fashion Show》（維密時尚秀），一眾維密天使穿上性感內衣在台上展現完美身材，成為大家心目中的女神。不過品牌母公司L Brands證實，由於近年來收視率下降和外界對該活動的強烈反對，今年維密大秀確認取消。

其實早在今年5月就傳出維密大秀可能會取消的消息，維密大秀在2001年首次於ABC電視台播出，創造了1240萬人收看的紀錄，其後一直都在CBS播出，直到去年才轉由ABC播出，但收視卻創歷史新低，僅有330萬人觀看。由2013年開始到2018年，維密大秀的收視連續6年持續下跌，去年更創歷史新低，僅有330萬人觀看。近年品牌的營銷狀況亦令人擔憂，多間門市相繼結業，所以外界猜測，維密大秀的取消可能與其收視下跌有關。

維密時尚秀曾捧紅不少模特兒。左至右 Adriana Lima、劉雯、Alessandra Ambrosio、Candice Swanepoel。（圖／IG @adrianalima、@liuwenlw、@alessandraambrosio、@angelcandices）

維密時尚秀，捧紅了不少模特兒，像是劉雯、何穗、Adriana Lima、Alessandra Ambrosio、Candice Swanepoel等人。維密大秀的取消見證了一個時代審美觀的終結，但過往有不少為品牌行銷的超模，都在舞台上留下經典難忘的場面。

(中時電子報)