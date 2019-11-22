政大「羅家倫國際漢學講座」首任講座主持人、哈佛大學東亞系暨比較文學系教授王德威，22日以1950年代陳寅恪、唐君毅兩位大師的「隱微寫作」為題，談知識分子在動盪大時代如何安頓自己，找尋生命價值。

王德威開頭就說，他今天會「大題小作」，藉由當代政治學家李歐．史特勞斯的「隱微寫作」觀點，談知識分子如何在統治者強力干預下，為了保護自己而用「暗碼」寫作。他討論的兩部作品，包括陳寅恪1954年寫的一本小書《論再生緣》，和唐君毅1951年在《中國文化之精神價值》裡的〈論水滸傳〉。

《論再生緣》是陳寅恪晚年重要著作，考察清朝才女陳端生作品《再生緣》。用現代的話來說，《再生緣》僅是言情小說，為何當時已全盲的一代大師陳寅恪願意為此花費大量心力？將該書介紹到香港的余英時，認為陳寅恪有幾個用意：第一，藉考證陳端生身世以自傷；第二，藉《再生緣》主角女扮男裝故事宣揚「獨立之精神，自由之思想」，另又感慨世變，抒發他痛恨中共極權統治之情。

王德威舉了一個例子：喜歡京劇的陳寅恪曾寫詩〈男旦〉：「改男造女態全新，鞠部精華舊絕倫。太息風流衰歇後，傳薪翻是讀書人」，暗示對統治者而言，書生如妾、如妓，只是侍奉主人的工具，批判的意味非常濃厚。

另一大師唐君毅在四大名著中獨鍾《水滸傳》，108好漢直如存在主義裡的孤獨英雄，知道自己前無來路、後無退路，因此不思前想後，承擔一切；水滸的結局是絕對的空虛，但唐君毅也給了一個非常「新儒家」的解釋，認為《水滸》「由悲至壯，即可轉出更高之對人間之愛與人生責任感」。

王德威從兩位大師作品中談「憂患意識與幽黯意識」，憂患意識非常好懂，在中國淵遠流長，即最近流行的「芒果乾（亡國感）」；幽黯意識則是人性之惡，中國的儒家思想也洞察人性之惡，但認為成聖立命可以昇華人性，王德威坦言他自己沒這麼樂觀，但他認為人們必須理解幽黯，否則當善來臨時無從準備，當惡來臨時也無從判斷。

(旺報 )