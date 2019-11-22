倪子鈞（小馬）22日和老婆小米喜迎人生中的第二個「孩子」！出道22年推出首張同名專輯的小馬，發片前夕和老婆直奔印刷廠，親自迎接熱騰騰的宣傳品及海報出爐，兩人感動得像自己的寶寶出生般紅了眼眶，小馬說：「人家是懷胎十個月生，我則是在『咻比嘟嘩』團體發專輯後，懷了18年才『生』出這個作品！」
這次發片，小米百分百支持與鼓勵，還誇老公「最近各方面『狀態』都很好」！收到老婆「愛的鼓勵」，小馬說：「以前我做很多事情包括上通告、工作前都會很慌，總覺得準備不夠，這次發片我在心理及工作上都準備充分，所以看在她眼裡覺得我比以前有自信、自在許多。」
新專輯封面以「黑白」色系的大頭照設計，小馬日前歡天喜的帶著音樂作品上通告，與許久不見的綜藝大哥吳宗憲、胡瓜、曾國城、徐乃麟等人碰面，幾位大哥看到黑白設計的專輯封面，第一反應幾乎都是「哇！黑白大頭照！百無禁忌哦」，吳宗憲更幽默地說：「黑白大頭照概念很好、可以用很久，『以後』還能用的到！」
(中時 )
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