日本兵庫縣1名女高中生今年6月在伊丹市一個沒有紅綠燈的十字路口，因為邊看手機邊騎自行車，不小心撞上1名70多歲男性行人。

該男性頭部受重創，一時昏迷不醒，後來雖然搶救成功，但已無法與人溝通。這名肇事的女高中生10月1日因重過失傷害罪疑被函送檢方，她坦承是因為看手機而沒有注意到前方路況。

日媒報導，在日本邊看手機邊騎自行車可能違反《道路交通法》以及各都道府縣的道路交通規則。在東京都會被罰5萬日圓(約台幣1萬4千多元)以下的罰金。此外，視騎車的狀況而定，若違反安全駕駛義務者，還可能處3個月以下的拘役。

更嚴重的是，若造成對方受傷或死亡，還可能被以重過失致死罪問刑，在刑罰上可處5年以下的拘役或100萬日圓(約台幣28萬5千元)以下的罰金。

除此之外，日本民法709條規定，自行車事故造成傷亡時，因涉不法行為而必須擔負損害賠償責任，賠償金額的計算方法與汽車事故沒兩樣，嚴重者可能要賠償數千萬至上億日圓。

(中時電子報)