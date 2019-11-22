陳璽安出道不到1年已累積不少鐵粉。（法國貝貝提供）

陳璽安先前到「關愛之家」關懷兒童。（法國貝貝提供）

曾演出電視劇《遺忘的1／2》的花美男陳璽安，22日出席保養品牌代言活動，他這次跟著品牌到「關愛之家」做公益，其實他5年前就去過，「那時候硬體條件和人員配置不多，小朋友滿可憐，這次去探望他們，看起來都很開心」，陳璽安說以後結婚想生2個小孩，但希望先把事業穩定才考慮成家。

陳璽安曾在美國念大學，也和朋友合夥開公司，並獲得「2019十大傑出在美華人青年」，去年為了拍戲返台，與待在美國的女友聚少離多。他和女友半年沒見，最近剛從美國回來，今被關心感情，他說與女友短暫相處1周，「可能太久沒見，有點隔閡感」，遠距戀愛雖辛苦，不過他會盡最大努力。

陳璽安是暖男，平時也關心流浪動物，剛接下台北市流浪動物代言，有不少救援流浪動物的經驗，「每次看到路邊受傷動物無助眼神，真的無法視而不見，因此常被好友誤會是在恍神，走路都沒注意看路，其實我是留意有無受傷的小動物」。

陳璽安將投入新劇開拍，被問到最想挑戰的角色？陳璽安坦言希望能演社會小人物、菜鳥新鮮人辛苦打拼過程，如同社會弱勢族群經常被忽視，「我想以另一個角度詮釋需要被關懷的族群，也許會吃力不討好，但我非常期待」。

(中時 )