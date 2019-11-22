中共總書記習近平22日表示，他所提出的中華民族偉大復興的中國夢絕不是「霸權夢」，他稱中國沒有準備去取代誰，只不過是讓中國恢復應有的尊嚴和地位，也不會在世界上頤指氣使。

新華社報導，習近平22日在人民大會堂會見出席2019年「創新經濟論壇」外方代表。他指出，人類面臨的共同挑戰需要各國攜手應對。沒有一個國家可以成為獨立的創新中心，或獨享創新成果。創新成果應惠及全球，而不應成為埋在山洞裡的寶藏。中美等國都是創新大國，中國願意和包括美國在內的世界各國開展創新合作，更好造福兩國人民和世界人民。

習近平強調，中國是擁有五千年文明史的大國，歷史上四大發明曾經為人類文明進步作出巨大貢獻。鴉片戰爭以來，中國淪為半殖民地半封建社會，但中國人民並沒有屈服，而是奮力探索民族復興之路。

習近平說：「我們提出實現中華民族偉大復興的中國夢，但這個夢絕不是霸權夢。我們沒有準備去取代誰，只不過是讓中國恢復應有的尊嚴和地位。我們已經取得了輝煌成就，但我們不會在世界上頤指氣使，而是繼續秉持『和而不同』的傳統理念，堅持走和平發展道路，致力於與世界各國開展互利合作。」

習近平同日在會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃時說，中方積極倡導共商共建共享的全球治理觀，堅決反對保護主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。希望國際貨幣基金組織繼續在全球貿易議程中發揮積極作用，維護公平開放的全球金融市場，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

(旺報 )