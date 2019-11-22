松山教練黃萬隆因為眼角膜受損，這個學年度都只能戴上眼鏡督軍，看來確實斯文許多。(鄭任南攝)

泰山高中22日在HBL預賽遭遇擁有「212雙塔」于泓凱、于泓翔兩兄弟組成堅強內戰的松山高中，卻靠積極補防與鞏固內線，泰山最後以75比64爆冷擊退松山，昂首搶下2連勝，這是泰山相隔將近5年時間，再次嘗到擊敗松山滋味。

「我想可以擊敗松山，應該歸功於我們昨天提早進行攝影動作，且充足分析對手比賽影像，尤其搶下17個進攻籃板相當難得，」泰山教練廖文彬表示，「我告誡球員努力控制好節奏，投不進的球都算我的，全力做好防守，果然順利贏球。」

廖文彬更直接透露封鎖松山雙塔的秘訣，「就是要求球員努力站前防守，就算對方真的太高在籃下打進，就是努力守好下一球，整體戰線也都拉開到四分之三場，盡量避免出現籃下吃虧現象，我在中場休息時間更質疑他們要不要贏。」

結果泰山球員確實有所回應，上半場僅領先4分的泰山，下半場一度擴大領先差距到23分之多，完全沒把松山招牌防守放在眼裡，特別是彭柏樺、徐弘瑋兩名後衛，更是火力全開，最後兩人都拿下19分，成為爆冷擊退松山兩大功臣。

「上次我們擊敗松山，應該是103學年度的8強賽吧，當時我的助教張立杰還是球員，你就知道相隔多久了，你沒看到張立杰在今年秩序冊內用的照片，還是高中時期拍的，」廖文彬說，「既然都已提前晉級，接下來就等12強抽籤結果。」

由於預賽D組態勢已經提前明朗，2勝的泰山，以及同拿1勝1敗的松山與光復都已宣告晉級，2敗的新屋提前淘汰出局，也讓23日最後兩場D組預賽已跟晉級資格無關，這4隊或可開始練兵。

(中時電子報)