國民黨總統參選人韓國瑜今天出席勞工後援會成立大會提及，「無薪假一放，勞工就沒人管也沒錢」，對此，勞動部表示，即使協商減少工時（無薪假）按月計酬全時勞工，每月工資仍不得低於基本工資，勞動部也推動充電再出發訓練計畫」，鼓勵減少工時勞工參加在職訓練課程。

據勞動統計指出，截至11月中為止，全台共43家事業單位實施，實施人數2668人。

勞動部表示，若要協商減少工時，事業單位應與員工簽訂書面協議，並通報當地縣市政府；按月計酬全時勞工，其每月工資不得低於基本工資。現行每月基本工資為2萬3100元，自109年1月1日起，每月基本工資為2萬3800元。

勞動部說，實施減少工時及工資期間，以不超過3個月為原則，如有延長期間必要，應重行徵得勞工同意。

勞動部已推動「充電再出發訓練計畫」，鼓勵減少工時勞工參加在職訓練課程，將協同各地方政府持續關注實施情勢並提供必要協助。

(中時 )