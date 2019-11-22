花蓮富里鄉吳江村1名逾期居留超過30年的日籍堀越姓老翁，經花蓮專勤隊依姓名、日本兒女姓名調查，初步判定原戶籍地在靜岡縣伊東市，目前由日本台灣交流協會協助聯繫家屬。

82歲堀越姓日籍老翁完全不會說中文，透過簡單英語溝通，受理的花蓮縣警察局玉里分局東里派出所長林義傑說，經調閱外事系統資料，發現老翁是民國72年以觀光簽證入境，在台灣逾期居留長達36年。

堀越姓老翁告訴警方，當年來台是為了經商，擔任採礦機組維修顧問，但經商不順利，就離開公司，女性友人收留他，2人同住在吳江村山區內的老家，至於住了多久也不清楚，平時就打零工賺零用錢，勉強過日子。

收容老翁的女屋主2年前離世後，他就獨自住在山區，經女屋主女兒幫忙，才到警局自首，也希望能回到日本老家，玉里警方轉介移民署花蓮專勤隊協助。

移民署花蓮專勤隊副隊長陳文良表示，堀越姓老翁當年來台，並沒有留下指紋和照片，身上也沒有任何身分證明文件，僅以姓名、日籍兒女姓名為線索，初步認定戶籍地在靜岡縣伊東市，兒子年齡約60歲，目前由日本台灣交流協會協助查證、聯繫。

陳文良表示，堀越姓老翁身體硬朗，有點重聽，目前仍在確認他的身分，若老翁證實為日籍身分，違反逾期居留行政罰，最高可罰鍰新台幣1萬元，因是自首，不符合收容要件，目前由屋主女兒帶回原住所，等待調查結果。

陳文良指出，若聯繫上日籍家屬，相關罰則及返鄉機票將由家屬負擔；若找不到家屬，但確認是日本籍身分，將視情況補助罰鍰及機票費用；最差情況是確認日本身分，卻無處可去，就由日本台灣交流協會安排住所，一定全力協助老翁回到故鄉。

(中時電子報)