莊端兒有35E火辣身材。（圖／翻攝自xeniachong IG）

莊端兒曬爆乳照回應陳奕迅取消開唱。（圖／翻攝自xeniachong IG）

「歌神」陳奕迅（Eason）昨(21日)宣布由於安全與交通因素，取消原本在紅磡體育館申請的25場演唱會，引來許多歌迷哀號。女星莊端兒則在IG分享自己穿著爆乳繞頸小可愛的辣照，性感爆表，她用陳奕迅的歌寫下：「人總需要勇敢生存，我還是重新許願」，暗示心情，但網友全歪樓說：「您正在增加溫度」、「好有Av感覺」、「流緊鼻血」、「性感爆棚」。

鑒於香港反送中事件尚未平息，陳奕迅昨無預警宣布取消25場「Fear and Dreams 香港演唱會」，聲明中也強調：「除了時間、心血、努力和經濟的損失，我們同時承受近二十萬名觀眾和歌手的失望和失落。」但因涉及觀眾數量過於龐大，再加上工作人員檔期安排，目前無法確定改期時間，讓不少歌迷相當措手不及。

而38歲女星莊端兒過去曾獲得「香港珠寶小姐」季軍，2014年她和被港媒封「渣男」的張致恒交往，2年後因對方花心偷吃台妹分手。昨陳奕迅突然砍25場演唱會，莊瑞兒曬出自己爆乳穿著挖空小可愛的大尺度照片，用陳奕迅《明年今日》的歌詞說：「人總需要勇敢生存，我還是重新許願」分享心情，有人回說：「陳奕迅演唱會取消了」，她親自回了3個哭泣符號，似乎也對此事十分失望。

(中時電子報)