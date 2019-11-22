在大陸與美國持續於南海進行武力展示的對峙狀況下，加上香港政治情勢繃，推動網路謠言滋長的氣氛。近日網路謠傳在南海測得疑似核爆與幅射洩漏，消息傳出後被加油添醋，一說是中共核潛艇爆炸，一說是美國核潛艇爆炸，連最近受到國際矚目的香港都當作核潛艇爆炸的起因，台灣則忝列其中成為國際組織測得幅射的地點。

綜合媒體報導，近期美中在南海與香港的政治軍事角力熱度高，網民造謠也不放過這個難得一見的熱點。此一謠言還有多種不同版本，最早一說是是大陸《今日頭條》轉載俄《軍工信使報》指出，21日18時22分在南海檢測到當量10至20千噸的爆炸，深度為50米。

網民引用Hal Turner廣播節目網站上的南海核爆地圖。（圖／Hal Tuner Radio Show)

此消息在網上傳出後，有網站聲稱大陸與台灣都檢測到幅射量上升，地震檢測儀記錄到強烈的衝擊波，稱這不太像自然地震，很可能是核潛艇發生爆炸。而由於美海軍核潛艇數量最多，亦經常在南海海域活動，因此謠言指向是美國核潛艇發生爆炸。

但這則未經證實的消息傳到大陸網路後，也有網民質疑是否為共核潛艇意外。因為南海附近有中共核潛艇基地，且其核潛艇也常在南海戰備巡邏。甚至還有網站加油添醋稱是中共為抗議美國將通過《香港人權法案》而在水下引爆核裝置而非核潛艇爆炸，並謊稱國際環境監測組織uRADMonitor公告的核輻射地圖上已揭露大範圍核輻射外洩。

網民還拼湊了一些推特上抓下來的地震震波圖，稱其為疑似南海核爆的證據。（圖／網路）

台灣部份媒體也不落人後，有媒體根據一位美國紐澤西右翼的電台主持人、白人至上主義者Hal Turner個人網站報導稱，某個監測南海的海洋儀器記錄了重大的海底爆炸，還加上軍方消息來源證實爆炸在約50米深度，與10到20千噸當量，同時排除地震的可能性。海外華文網站更引述來自大陸內部消息，聲稱一艘大陸潛艇發生爆炸。

不過隨後，中國大陸和美國的地震偵測網站均發佈消息稱，謠傳中的事發海域也未記錄到所謂的震波或爆炸。

港媒引述專家指出，核動力船艦包括核航母、核潛艇發生意外只會造成核泄漏，不會造成核爆炸，幅射濃度也不會很高，且蒸氣爆炸根本達不到10至20千噸量級。

(中時電子報)