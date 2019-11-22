香港高等法院日前裁定港府《禁止蒙面規例》違憲，政府方事後要求法庭頒令，在上訴有結果前，禁蒙面法仍暫時有效。高院昨傍晚頒下裁決，因應政府將向上訴庭上訴，故決定頒布「短期暫緩執行判決」（short interim suspension order），令禁蒙面法暫時有效至11月29日。

高等法院本周一（18日）裁定政府引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》違憲，律政司其後要求法庭暫緩執行判決，令規例繼續有效，或希望上訴其間讓相關條文繼續生效。高院昨（21日）開庭處理後，今（22日）頒下判辭，頒令短期暫緩執行判決至下周五（29日）。

但法庭拒絕律政司要求暫緩執行裁決至上訴完畢，但因得悉律政司將就判決提出上訴，為了公眾利益及現時香港的環境，故決定頒下一個短期命令，暫緩法庭的判決一星期至11月29日，以等待政府向上訴庭提出上訴。

法官在判詞中指出，政府要求法庭讓被裁定違憲的法律繼續有效，即會允許行政長官繼續實施違憲條例，另一方面就像為行政長官需承擔的法律責任築起防護罩。雖然政府一方陳方時稱《禁蒙面法》如失效會令市民誤以爲蒙面犯法無罪而目無法紀，但法官認為政府的論點不符合現時情況，故拒絕批准《禁蒙面法》繼續有效。

(中時 )