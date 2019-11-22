一名俄羅斯男子在香港街頭出於好奇撿拾催淚彈及橡膠子彈殼，想要帶回國當作紀念品，但此舉違反當地法律遭機場攔下。他今天出庭應訊，被西九龍裁判法院罰款港幣3000元（約台幣1.2萬元）。

港媒報導，這名30歲的俄羅斯男子日前到香港旅遊，在旺角的示威衝突現場撿獲4枚催淚彈及3枚橡膠子彈殼。11月20日準備離港時，向機場櫃位職員詢問可否帶彈殼作為手提行李登機，職員隨即報警，他因未持有該等彈藥的管有權牌照被捕。

中央社報導，本案今天在西九龍裁判法院提堂（首度開庭），被告承認一項無牌管有彈藥罪。辯方律師求情時指被告來港旅遊，在旺角的衝突現場撿獲涉案彈殼，但他只是路經該處，而非參與任何示威活動，且只打算當作紀念品和飲用容器，被告也認罪。

律師稱被告出於好奇和對香港法例無知，希望可從輕發落。裁判官梁少玲判被告罰款港幣3000元。

(中時 )