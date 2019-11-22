今年中職聯隊不乏在一軍的熟面孔，例如Lamigo桃猿陳晨威、廖健富，以及富邦悍將戴培峰等人，即使例行賽結束仍投入冬盟持續訓練。剛拿下一生一次新人王獎項的陳晨威今年參賽，他希望能持續進步，並給自己在冬盟達成0失誤、打擊率3成的目標。

陳晨威去年就曾參加過冬盟，因為表現出色，因此今年開季就在名單內，站穩一軍後繳出出賽87場、打擊率3成、22次盜壘成功的成績，讓他一舉奪下今年新人王獎項。

先前猿隊總教練洪一中就曾說，希望廖健富和陳晨威能參加冬盟，增加比賽經驗、加強守備，未來猿隊還須倚靠他們。陳晨威在洪總的建議下，參加冬盟以精進自己，並給自己設定目標，「希望不要犯在賽季曾犯的錯誤，提升心理素質，緊張時刻不要慌，能達到0失誤、打擊率3成的目標。」

陳晨威在冬盟會加強內、外野的守備，主要是自己想多練守備位置，將來球隊哪裡缺，自己才有實力補上。

(中時電子報)