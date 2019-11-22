台北市長柯文哲日前痛批搞台獨的兒孫都在國外，「就是騙子啊！」引發風波。對此，民進黨前立委林濁水指柯文哲「是非標準真亂得可以！」，並以常常和扁見面為例反將柯文哲一軍。

台北市長柯文哲20日以民眾黨主席身分，參與中山大學政治所iVoter研究團隊所舉辦記者會。對於國防預算增減與否，他認為要實施募兵制，國防費用就要增加。柯更語出驚人表示，「那些搞台獨的兒子孫子，都躲在美國、躲在紐西蘭，就是這樣啊，就騙子啊！」

對此，民進黨主席卓榮駁斥，這些都毫無根據，無法去評論，老是這樣無厘頭講話，誰有辦法一一對柯的話回應。蔡英文總統也表示，很多民主前輩在台灣民主化過程中貢獻很多，尤其黑名單上的人都不回台，後代也只能在國外，這是一個歷史上讓人感到遺憾的事，要更嚴肅看待。

尤其有「台獨理論大師」之稱的林濁水，更為氣憤。他在臉書直批：「柯文哲真恨台獨恨得捉狂到胡言亂語了。」林濁水更舉柯文哲常去拜訪的前總統陳水扁為例，指「搞台獨又在美搞皎兔三窖？搞台獨又率先搞募兵制？那不正好都是扁家？」

林濁水大酸「柯卻一面駡假台獨一面三不五時和扁你儂我儂，是非標準真亂得可以！」

(中時電子報)