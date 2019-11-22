口罩達人鄭永柱手上的新氣密口罩、防霾超立體口罩，不僅獲得發明獎肯定，更是人氣熱銷商品。（謝瓊雲攝）

戴著口罩也能吸食飲料、珍珠奶茶，創意既實用又令人眼睛一亮。（謝瓊雲攝）

今年研發改良推出的新氣密防護口罩，以側翼薄膜技術讓口罩側邊更貼合臉頰，讓髒空氣、異味不再從側邊吸入。（謝瓊雲攝）

今年研發改良推出的新氣密防護口罩，相較舊款的反摺式（前），以側翼薄膜(後)技術讓口罩側邊更貼合臉頰，讓髒空氣、異味不再從側邊吸入。（謝瓊雲攝）

搶流感、空汙口罩商機，全台最大MIT口罩製造廠華新醫材，每年生產近2億片口罩，機能多元、款式造型豐富，不僅講求造型美觀實用，還要親膚貼合年輕族群需求，今年研發出氣密、防霾和吸食等新款口罩，不僅業績成長2、3成，新氣密款更榮獲今年台北國際發明展金牌獎。

「口罩達人」華新醫材董事長鄭永柱注重創新研發，公司至今累積擁有70多項專利發明；在他掌舵下口罩商品推陳出新，今年還推出新型態的香氛款，捨棄傳統精油式容易揮發不耐久放的缺點，改採香囊包覆新技術，讓薄荷、柑橘香氛可以持續緩慢釋放，溫和清新又能提神醒腦。而可吸食飲料的口罩，也可應用於指揮交通的交警，戴著口罩就能吸食珍奶、吹哨，十分新奇。

鄭永柱指出，今年獲得金牌獎的新氣密防護口罩，其實已是第二代改良版，2016年推出的氣密口罩將兩側反摺，配戴時較易貼合臉頰，但因製程上良率不理想，今年改以加裝側翼薄膜的新款式，防止髒空氣、異味從側邊吸入，密合度更佳，可媲美N95，提升安全性舒適度，且更為親民平價。

總經理鄭羽良表示，除了媲美女性貼身衛生用品，推出有翅膀的新氣密口罩之外，下半年香港口罩需求量大增，又以分A、B、C三級的防霾口罩業績成長最多。研發團隊近年針對空汙推出各種口罩產品，適合銀髮族、年輕學子、學童等不同族群，也有吸食、吹哨等創新功能性專利口罩；2016年擴建的新廠區23日將完工啟用，年底將引進更多新的口罩製程產線，預估總體產能將可再提升至3成。

(中時 )