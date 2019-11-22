張姓消費者說，遊程多日在山林中吸收芬多精，卻因入住吸菸房，前功盡棄。（投訴民眾提供／許家寧基隆傳真）

基隆1名張姓男子與28名愛好健行民眾，10月時參加標榜「健康旅遊」的日本尾瀨大健走7日團，不滿入住被分到吸菸房，猛吸好幾天二手菸，反映旅行社卻回應「吸菸房不一定有煙味」，還試圖以2000元禮券打發了事，讓團員氣不過投訴消保官，要求業者道歉。

張姓民眾說，一行人共花了153萬參加由台灣出發的日本健行團，赴日旅遊住四星級東京巨蛋飯店，全團14間房竟然10間是吸煙房，超過三分之二旅客在不知情下被入住吸煙房，旅行社卻辯稱「訂了非吸煙房也未必住得到」，還說「吸煙房也不一定有煙味」。

張姓民眾說，團友被安排在14、15樓房間，電梯門打開時，即有劉姓團友發覺走廊上瀰漫著濃濃煙味，遂向導遊反映，導遊說旅行社一般都會安排非吸煙房，適逢巨蛋當天客滿，也提出房間互換建議，但民眾認為導遊房同屬吸煙房，互換並無意義。

遊客另針對房間煙味向東京巨蛋客訴，但飯店拿出旅行社訂團體房需求表，說明旅行社未提出非吸煙房需求，才會安排在吸煙房，返國後團員要旅行社交代清楚，但業者態度強硬，稱訂房一定會訂非吸菸房，還說「都住過了，如何要求飯店補償呢﹖」。

基隆市府消保官黃美瓏22日召開旅遊糾紛協調會，業者林姓經理說，日本飯店吸菸房比例較高，也不敢保證全部住到非吸煙房，但願意提供投訴者每人2000元禮券慰問，張姓消費者認為「健康無價」，若以禮券敷衍了事，輕忽旅客權益的態度，協調不成立。

黃美瓏說，契約未明訂部分，按台灣法令，飯店都是禁煙的，要求吸煙房才是特例，這次協調不成立，雙方仍可再協調。張姓消費者說，多日在山林吸收芬多精，卻因入住吸菸房，前功盡棄，呼籲民眾睜亮眼睛慎選旅行社，以免原本愉快旅程變成難忘夢魘。

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(中時 )