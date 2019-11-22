台中市立委參選人黃馨慧（左）22日與韓國瑜競選總發言人何庭歡挽袖捐熱血。（黃馨慧服務處提供／盧金足台中傳真）

捐血車上很多挺韓民眾排隊熱心捐血。（黃馨慧服務處提供／盧金足台中傳真）

國民黨總統參選人韓國瑜22日到台中市展開傾聽之旅，民眾力挺韓國瑜，挽袖捐熱血，在立委參選人黃馨慧競選總部旁設立捐血車，韓國瑜競選總發言人何庭歡與歐米魯到現場響應捐血救人，很多韓粉加入捐血，希望捐血一袋，救人一命。

氣溫下降，減低民眾捐血意願，血庫出現缺血，韓國瑜來台中市展開傾聽之旅，也與企業界、勞工座談，挺韓支持者發揮愛心，號召千軍萬馬來捐血，鼓勵庶民韓家軍用行動做愛心，為台灣累積更多正能量。

黃馨慧表示，很感動民眾的愛心，大家捐血呼朋引伴來捐血，每一袋血都是愛心與熱血，而且還有可愛「歐米魯」，有支持者特別帶自己的狗來和「歐米魯」相見歡。

特別從北屯區開車到西屯區安和路捐血的張小姐表示，每半年捐血一次，剛年底要捐血，特別跑來響應，挺韓又捐血更有意義。

捐血車上很多挺韓民眾等候捐血，對韓國瑜來台中的行程互相討論，也為韓國瑜連日來被抹黑，互相加油打氣表示，「再怎麼抹黑也抹不掉挺韓的決定」。

黃馨慧競選總部特別為來捐血民眾送上茶水，很多民眾都穿著國旗或配戴國旗配件，展現愛國心與挺韓信心。

(中時 )