沿途攤商送上菜頭預祝高票當選。（許哲瑗攝）

前行政院長賴清德今下午陪同新北市第9選區立委參選人蔡沐霖至永和智光黃昏市場掃街，支持者爭相合影。（許哲瑗攝）

前行政院長賴清德今下午陪同新北市第9選區立委參選人蔡沐霖至永和智光黃昏市場掃街。（許哲瑗攝）

賴清德至永和在地居酒屋與市議員羅文崇、青年共享美食，討論在地與青年政策。（王揚傑攝）

賴清德至永和在地居酒屋與市議員羅文崇、青年共享美食，討論在地與青年政策。（王揚傑攝）

前行政院長賴清德今下午陪同新北市第9選區立委參選人蔡沐霖至永和智光黃昏市場掃街，沿途攤商送上菜頭預祝高票當選，接著赴居酒屋討論地方建設、青年政策等議題，市議員羅文崇、張志豪、張維倩，以及前議員張瑞山等人到場力挺，展現綠營團結氣勢；賴清德表示，蔡沐霖勇敢投入艱困選區，希望大家支持年輕人，讓永和脫胎換骨。

賴清德說，很高興回到故鄉新北市，永和開發歷史悠久，跟台南一樣文化底韻濃厚，長期交通不便、地狹人稠的發展過程，導致永和停滯數十年，年輕的蔡沐霖有理想、有抱負、有能力，15年前投入無數民主戰役，對台灣有一份使命感，未來進入國會後串聯中央地方，永和將會脫胎換骨。

蔡沐霖表示，未來將提出10大政見，首先要效法賴清德擔任台南市長時提出「停車NO.1計畫」，透過政府民間攜手合作，改善永和區停車位不足問題，重現花園城市，此外，藉由停車位闢建、推動都更、鼓勵在地文化創新等政見，打造永和為親子更宜居的城市，讓年輕人安心返鄉創業，「永和將不再是臥房城市，而是成為真正的花園、宜居城市！」

(中時 )