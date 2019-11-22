如何形容馬拉松跑者與教練的關係呢？日本馬拉松紀錄保持人大迫傑本周再度訪台，也提出了絕妙的比喻，「如果選手是車子的話，教練就像是導航；儘管沒有導航系統，車子也能前進，但是在導航系統的輔助之下，兩人就能一起找到最好的道路！」

大迫傑這次訪台，還偕同其指導教練朱利安（Pete Julian），在22日登場的「Nike學生長跑菁英疾速訓練營」中化身訓練營教練，與29位來自各高中及大專院校階段的學生長跑菁英運動員一同展開長跑專業訓練課程。

至於課程內容，則以朱利安平日為大迫傑規畫的訓練菜單為基礎，親自為學生長跑菁英運動員們進一步規畫合適內容，訓練重點在於幫助跑者們穩定地提升速度。大迫傑亦透過與跑者們近距離的互動，在現場悉心觀察學員們的動作與練習狀況。

「完整的馬拉松訓練應該結合正確的速度效率練習、重量訓練及體能恢復，肌力和耐力都很重要，每週每月的累積後，速度自然會提升。」朱利安說。

教練朱利安認為，大迫傑的成功在於其高度的專注力與為目標所灌注的驚人努力。（Nike提供／李弘斌傳真）

大迫傑與教練朱利安於2014年展開合作，建立起深厚的信賴及默契。在朱利安的眼中，大迫傑的成功在於其高度的專注力與為目標所灌注的驚人努力，他提到：「大迫傑是一位意志力十分堅定的選手，他為目標付出了超乎想像的努力，在邁向成功的每個階段，更是百分之百的專注與投入。」

台灣有愈來愈多人開始挑戰馬拉松，大迫傑也鼓勵人們勇敢嘗試，「第一次要挑戰全馬，內心感到不安是一定的，但是這股不安的心情也能轉化成最大的動力，幫助你持續鞭策自己；此外，在準備過程中不斷地想像自己衝過終點線的那一刻，也是非常有幫助的動力來源，當完成這個艱難的挑戰後，日後回想起來一定會覺得這是一趟很棒的旅程！」

(中時電子報)