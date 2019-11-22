民視電視電影《極光風暴》今（22日）首映記者會，製作人葉直育率導演沈丹桂及演員群周孝安、施名帥、吳政迪、何怡德、夏騰宏、王茉聿、張寗、鴻狄、邱永騰出席。劇中動作戲擔當周孝安，拍攝期間被洪家班要求拳拳到肉，下戲後傷痕累累，甚至在一場戲中，膝蓋還被削掉一塊肉。

《極光風暴》融合懸疑、親情、間諜、英雄等元素，由一起電磁脈衝爆炸案開端，結合時下最熱門假訊息、虛擬貨幣及新型態科技攻擊等題材，由周孝安飾演國安情報官，與施名帥飾演的調查官有多場亦諜亦友的對手戲。劇中2人有段兄弟情，許多劇迷反而期待發展出BL情誼，周孝安笑稱，如果觀眾期待BL劇，也許下一次可以嘗試。

施名帥（左起）、周孝安、吳政迪、王茉聿。民視提供

施名帥表示，第一次拍戲難得不用打打殺殺，只要開車耍帥就好，而且都看周孝安打鬥，周孝安笑回「原來你都在看我笑話」。他和周孝安劇中有互相競爭的「瑜亮情結」，戲裡一場問訊戲，專業感讓法務部官員十分驚豔。

施名帥近期作品都是飾演高知識份子的職人角色，壓力大。他說，此次開拍前曾到法務部上課，「聽他們分享的真實案例，比我們想像要怎麼演來得更深刻，因為他們一訊問就是24小時以上，要動之以情、曉以大義，跟看電影想像差很多」，劇中辦案過程必須透過眼神及肢體語言表達，讓他上了一課。

金鐘視帝吳政迪首次嘗試調查員角色，與施名帥合作對戲有默契，私下以學長學弟相稱。吳政迪表示，以往拍戲都是年代戲，衣服不是那麼亮麗，第一次拍戲可以穿這麼帥，覺得很開心，而且劇中飾演施名帥的學弟，角色設定就是耍寶，跟私下的他落差很大，施名帥則誇吳政迪「演什麼像什麼」。

製作人葉直育表示，劇組在法務局協助下，出借少見的場景拍攝，像是反恐訓練中心、法務部偵訊室，幾乎都是真實場景。葉直育進一步表示，拍攝《極光風暴》印象最深刻是在基隆一處廢墟取景時，附近居民特地告知一定要準備紙錢拜拜，劇組燒了5位數的紙錢，當天風很大，但燒金紙的煙竟都沒被吹散，一路拍攝也都很順利，周孝安表示拍攝當下很投入，也沒有注意到原來廢墟場景底下是滿滿的亂葬崗，幸好有居民提醒讓劇組順利完工。

(中時 )