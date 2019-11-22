巴鈺接下中天電視與17直播合作的新節目《金牌17Q》主持棒，期待與沈玉琳、許富凱及張文綺這個新鮮組合，撞擊出奪目火花。巴鈺跟沈玉琳在節目中經常效果全開，她期待地笑說：「因為玉琳哥很放，大家可能預期我會收，但我反而想要變成更衝，不知道效果如何，一定很有趣。」

巴鈺從外景主持轉為棚內主持，再從談話性節目延伸至益智節目，連金鐘評審都肯定她的主持功力，外界看巴鈺的主持之路似乎一路順遂，但她吐露埋藏內心的恐懼，「不太喜歡掌控，加上又是老么喜歡跟隨，我現在最大的挑戰就是獨當一面，這是主持路上的挑戰，也是最大的心魔，想到還是會害怕。」她的恐懼清晰投射在夢境中，「有時候還是會做噩夢，我一個人在台上，台下圍滿資深前輩，他們看著我，在夢中我看向他們，整個人緊張到發抖。」

巴鈺吐心聲，談主持心魔。（石智中攝）

雖然內心的不安仍揮之不去，但巴鈺表示：「這個夢境跟城哥（曾國城）說過，他鼓勵我耐心等待，也很願意給我獨當一面的機會，我想下次有機會，還是會接下，因為知道心魔得突破。」這幾年主持下來，最大的轉變是她對人產生好奇心，「我本性孤僻，很喜歡自己一個人，因為做節目，加上城哥常鼓勵，我覺得這幾年下來，學到觀察每個人講故事不只是結果，還有背後沒說出口的言外之意。」

至於未來還想挑戰什麼類型的節目，巴鈺透露自己天馬行空的夢想，「真的想要挑戰一些無厘頭的深夜節目，在兒童泳池裡面裝滿果凍，找一個我很欣賞的男星來摔角，彭于晏、吳慷仁都可以，或是找很多漂亮女星，大家來廝殺。」語畢看到現場所有人的驚訝表情，她大笑補充，「我平常比較壓抑，在工作上解放。」

巴鈺工作忙碌，不忘與兒子創造美好回憶。（摘自巴鈺臉書）

巴鈺希望在這幾年累積更多人生經驗，40歲後可以主持深度外景節目，用自己的五感體驗生活，介紹給螢幕前的觀眾。而節目這麼忙，與3歲半兒子的相處時間是否減少，巴鈺回答：「現在就是請經紀人3個月前，就幫我把家庭旅遊時間留下，希望可以讓兒子有小時候的回憶，讓他的兒時記憶不要停留在媽媽總在工作的畫面。」她喊話明年再拚生女兒，與兒子湊成好字。

(中時 )