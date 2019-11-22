楊麗香（左）今日完成登記參選彰化縣第三選區立委，為選情投下震撼彈，她19日陪同擔任鎮長的丈夫李玄在（中）至成功嶺慰問新訓役男。（摘自楊麗香臉書／謝瓊雲彰化傳真）

立委選舉22日截止登記，彰化縣四個立委選區，原本各界認為第二選區選情較複雜，不料最後一天南彰選區卻爆出好多小黨推薦候選人，選情反倒比北彰選區更加熱鬧滾滾，尤其前北斗鎮長楊麗香投入參選，更為第三選區投下震撼彈。

彰化縣第一選區仍舊維持藍綠對決，由彰化縣議員陳秀寶，挑戰現任藍委柯呈枋；第二選區則有現任民進黨籍黃秀芳、國民黨提名張瀚天和無黨籍黃玉芬，形成「三腳督」，但原本有意尋求民眾黨支持，最後仍選擇不受政黨奧援、無黨參選。

原本戰情最緊繃的第四選區，政壇老將蕭景田來勢洶洶，問鼎尋求三連霸的陳素月立委寶座，在反年改大將陳志傑率先代表安定力量完成登記後，陸續還有勞動黨、綠黨和勞工黨等推薦人選登記，多達7人參選、熱鬧滾滾，讓網友選民有如霧裡看花，忍不住想問「這些人是誰？」

此外，楊麗香趕在最後一刻，完成參選登記，正式投入第三選區立委選戰，因事前毫無預警，此舉形同震撼彈，許多地方人士聞訊皆感意外、錯愕，也為選情再添變數，是否形同泛藍分裂而影響藍營謝衣鳳選情？值得觀察。

55歲楊麗香是現任北斗鎮長李玄在妻子，其公公李順銘曾任里長、代表，2010年當選鎮長後卻因賄選案遭判處當選無效，楊麗香2011接棒投入補選，成為全鎮首位民選女鎮長，2014年成功連任，去年大選再由李玄在被國民黨提名參選，形成太太任期屆滿，印信交接給丈夫的局面。

前年李玄在爆出因選民服務傾倒廢棄物涉嫌圖利民眾，檢警調去年搜索偵辦時又在其家中農藥行搜出偽農藥，今年遭檢方依貪汙罪、違反農藥管理法起訴，兩案都正在司法審理中。

楊麗香雖再三強調參選是為拉抬親民黨總統參選人宋楚瑜在彰化選情；過去李玄在、楊麗香夫妻在地方一向被視為藍軍，地方人士猜測，楊參選或與去年大選時地方派系的選舉恩怨有關。

據悉，楊麗香登記參選已私下醞釀多時，18日國民黨4席立委參選人聯合登記，多數選區藍營鄉鎮長皆陪同謝衣鳳前往，獨不見楊麗香夫婦身影，已可見端倪。

(中時 )