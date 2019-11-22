壇蜜在片中全裸剃毛引爆話題。(取自日網)

《請做我的奴隷》預告。

日本情色女王壇蜜於今日(22號)好夫婦日宣布閃嫁漫畫家清野通，跨領域的結合引發日本網友熱議。據悉，壇蜜與清野通是透過TBS節目認識，而在節目最後，清野通更向壇蜜大膽表示：「由始至終我都以色情的眼光看著妳」。

本名齋藤支靜加的壇蜜，當年以29歲不算小的年紀出道，憑著尺度無上限的大膽裸露及成熟美艷韻味迅速在競爭激烈的寫真界殺出一條血路，2012年更因演出三級片《請做我的奴隷》人氣再創高峰。

《請做我的奴隷》劇情描述在出版公司任職的男主角，對前輩香奈一見鍾情，但無論如何向香奈示愛，都不被理睬。但是，突然有一天，香奈單方面邀請男主角與她共度一夜。之後2人奇妙的關係持續發展。

而壇蜜就是在片中飾演這位女主角香奈，更透過大膽SM情節，完美詮釋了沉淪畸形愛慾的性奴香奈的心情，其中一幕她全裸被剃陰毛的畫面，更令影迷印象深刻，而壇蜜也憑著此片奠定情色女王地位。

(中時電子報)