美國電動車大廠特斯拉大張旗鼓發表新款電動皮卡車Cybertruck，卻在展示會上大出糗。車窗防撞玻璃2度在試砸時嚴重裂開。特斯拉共同創辦人馬斯克在加州發表會上，大膽讓工作人員用大鐵鎚重擊這輛全電動新車。他還播放一部影片，展示Cybertruck能抵擋90手槍發射的子彈，顯示這輛皮卡車的安全程度。

（美聯社）

但1名助理用1顆鋼球砸向Cybertruck玻璃，號稱防彈的玻璃立刻破裂。時在特斯拉設計中心的展示舞台上可聽到一聲咒罵聲，意外砸破玻璃的助理乾笑。馬斯克則說：「剛才可能有點太大力了。」助理又再度嘗試，用鋼球砸向第2面車窗玻璃，結果玻璃漦應聲裂開。

這時看起來不太自在的馬斯克只說：「它沒有穿透。」在連連出糗後，馬斯克也被迫在新車2面車窗清楚可見破裂的背景下，撐完發表會。馬斯克說，工業造型的Cybertruck車身採用的鋼合金，和他的太空探索科技公司（SpaceX）所研發火箭計劃使用的材料相同。且這款車能在約3秒內由靜止加速到時速100公里。

馬斯克還公布，入門款Cybertruck起售價3萬9900美元（約新台幣122萬元），續航力400公里。豪華版售價則訂在6萬9900美元（約新台幣213萬元），續航力達800公里。

(中時 )