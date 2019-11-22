曾沛慈22日舉辦「謎之音」演唱會，吸引3000觀眾進場，獻唱〈夠愛〉後，她開心地說：「演唱會主題大家都知道吧，今天在現場的你們，就是曾沛慈的『謎之音』！」嘴甜炒熱氣氛；魏如萱（娃娃）今晚擔任嘉賓力挺好友，去年升格當媽的娃娃邀全場合唱兒童神曲〈Baby Shark〉，掀演唱會高潮。

曾沛慈說：「我跟娃娃的妹妹（魏如昀）很好，但是看到娃娃我會緊張，沒想到前陣子宣傳期，娃娃一看到我，就說很喜歡我的歌〈怎麼能這樣〉，於是鼓起勇氣邀她當嘉賓，沒想到她真的答應！」感謝娃娃現身相挺。

曾沛慈以〈謎之音〉揭幕，一出場就讓粉絲瘋狂尖叫，曾沛慈害羞表示：「這應該是我有史以來露最多的一次，身材曲線大家應該都一目瞭然了吧。」她今年以《我們與惡的距離》奪下金鐘獎戲劇節目女配角獎，昨說：「這三十幾年來，我除了當曾沛慈外，有時侯我還要扮演很多角色，尤其在工作上，第一次我想試試看，如果是這些角色在唱歌，會是什麼樣子。」

她隨後獻唱該劇主題〈別讓我走遠〉，感性表示：「公眾人物比較不被允許把赤祼祼、爆炸等負面情緒擺出來，所以我們很習慣性地把這些情緒蓋起來、藏起來，謝謝導演設計這個橋段，讓我完全沈浸在負面情緒中。」曾沛慈的爸媽、阿嬤到場力挺，好友徐佳瑩、豆花妹等人也坐台下欣賞。

曾沛慈今在TICC舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

曾沛慈今在TICC舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

曾沛慈今在TICC舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

(中時 )