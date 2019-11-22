林書豪22日來到遼寧客場，跟郭艾倫上演「好友對決」！儘管豪哥拿下本季新高29分，外加6籃板、5助攻、4抄截，明顯壓過郭艾倫21分、5助攻與3籃板，豪哥卻沒獲得太多隊友火力支援，北京終場91比109不敵遼寧苦吞第2敗。

或因來到遼寧客場作戰，北京首節手感欠佳，僅有林書豪拿下6分最高，打完首節20比28落後並不意外，來到次節，遼寧一開始就打5比0，轉眼擴大領先到13分之多，儘管豪哥領軍努力追分，打完上半場，北京仍以37比48落後。

林書豪上半場13分、4籃板及3抄截，但投11中4手感確實不太理想，來到下半場，遼寧一度擴大領先到17分，幸好林書豪跟翟曉川攜手打出11比2反撲，重新縮小差距到個位數，光在第3節，豪哥就摘14分，比上半場還多1分。

打完前3節，北京仍以67比74落後，卻遭遼寧末節靠著強大三分砲火，打出15比6猛攻再次拉開，雙方差距轉眼擴大到20分以上，北京總教練雅尼斯也換下豪哥，改用漢米爾頓上場，可惜始終無法再次追近，北京無奈中止2連勝。

林書豪全場投22中10，含三分球投5中2，又可捐出12000人民幣給北京公益團體(他投進1顆三分球就跟北京球團各捐3000人民幣)，可惜北京大外援漢米爾頓此役陷入低迷，僅拿7分、7籃板，也讓豪哥攻下本季新高得分毫無用處。

(中時電子報)