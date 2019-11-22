以色列檢察總長21日宣佈正式起訴總理納坦亞胡（Benjamin Netanyahu）貪汙、詐欺、背信等三罪名，納坦雅胡成了以色列史上首位被起訴的在任總理。若罪成立，最高可處10年徒刑。納坦雅胡涉貪醜聞傳聞已久，而今終於進入司法程序，恐讓組閣不成而陷入僵局的政壇再陷混亂。

檢察總長曼德布利特（Avichai Mandelblit）21日公佈起訴書，控告納坦雅胡貪汙、詐欺、背信等罪名。今年3月曼德布利特已公開表示考慮起訴納坦雅胡，當時納坦雅胡一如既往喊冤，聲稱受到政治迫害。而今正式被起訴後，納坦雅胡抨擊這是「企圖政變」、「政治獵巫」，更指調查存在偏見，因此堅稱自己不會辭職下台，會繼續領導以色列。

納坦雅胡涉入的三案中，代碼「4000」的案件指控他與以色列電訊巨擘Bezeq最大股東艾洛維奇有不當交易，只要艾洛維奇旗下新聞網站Walla報導內容有利自己以及政府，政府的政策將為Bezeq大開方便之門。這個貪汙罪成最高可判刑10年。

納坦雅胡另外涉案的兩個案子，其中代碼「1000」的案件，他與妻兒被指不當收受好萊塢製片米爾坎及澳洲富豪帕克饋贈的奢侈品。在案件「2000」中，他要求以色列最大報《新消息報》對自己多所美言，而他則會藉推動立法阻礙《新消息報》主要對手《今日以色列報》的發展。警方掌握納坦雅胡與《新消息報》發行人莫澤茲會面的錄音，涉案的納坦雅胡前幕僚長哈洛也轉當汙點證人，如果詐欺、背信罪成可判刑3年。

納坦雅胡的聯合政府一年前瓦解，納坦雅胡與甘茨在今年4月和9月大選後都組閣失敗。總統已要求國會選出一名議員負責組閣，若下月11日之前無法搞定，以色列就得再度舉辦大選，時間可能落在明年3月初。亦即一年內第三次大選，在以色列前所未見。

(中時 )