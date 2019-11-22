以色列總檢察長曼德爾卜利特21日宣布，將以受賄、詐騙和背信3項指控起訴總理納坦雅胡。納坦雅胡將成為以色列歷史上，首個在任期間被起訴的總理。

今年4月以色列大選後，身為「聯合黨」黨魁的納坦雅胡組閣失敗，導致該國9月舉行一年內的第二次大選，然而二次大選後納坦雅胡和競爭對手「藍白黨」黨魁甘茨又相繼組閣失敗。新華社22日報導說，分析人士指出，當前組閣僵局的原因之一是各派在納坦雅胡去留問題上存在分歧，而納坦雅胡將遭起訴使這一分歧變得無解，將令以色列政局亂上加亂。

在長達63頁的起訴書中，納坦雅胡被控涉及三起案件，分別是「1000號案件」「2000號案件」「4000號案件」。

在「1000號案件」中，納坦雅胡及其家人涉嫌在2007年至2016年間從以色列商人、好萊塢製片人米勒漢處收受價值約28萬美元的雪茄、香檳、珠寶等。作為回報，納坦雅胡直接或間接向對方提供好處。

在「2000號案件」和「4000號案件」中，納坦雅胡涉嫌與報業大亨摩西及貝澤克電信公司控股股東進行利益交換。納坦雅胡在政府層面做出有利於對方的政策調整，而對方旗下的媒體則發布納坦雅胡的正面報導。

以色列媒體報導稱，如罪名成立，納坦雅胡因受賄面臨的刑罰將是最高10年有期徒刑，因欺詐和違背公眾信任面臨的刑罰將是總共最高3年有期徒刑。

納坦雅胡將遭起訴的消息宣布後，以藍白黨為首的中左翼黨派紛紛要求他下台。藍白黨黨魁甘茨發表聲明說，納坦雅胡在道義上已失去為國家做出重大決定的權力，應該辭職。以色列「工黨-橋黨聯盟」則派出法律小組，請求最高法院裁定納坦雅胡不宜再擔任總理。「民主聯盟」和阿拉伯政黨「聯合名單」也呼籲納坦雅胡下台。

此外，以色列民主研究所10月進行的一項調查顯示，65％的以色列人認為納坦雅胡如果被起訴，應辭去聯合黨黨魁職務。

但以聯合黨為首的右翼政黨仍支持納坦雅胡。這些政黨多次強調，即使納坦雅胡遭到起訴也將力挺他。納坦雅胡21日在社交媒體的直播中明確表示不會辭職。他說，對他的起訴建立在「虛假指控」和警察不公正調查的基礎上，是一場「未遂政變」。

據新華社報導，耶路撒冷希伯來大學政治學系教授吉德翁．拉哈特說，聯合黨對納坦雅胡的支持前所未有，並且目前聯合黨內部尚沒有強有力的接班人，納坦雅胡仍然擁有強大的政治資本，他會利用這一條件儘量避免入獄。

在以色列今年已舉行的兩次國會選舉中，沒有一個黨派能獲得單獨組閣需要的61個議席，因此不論藍白黨還是聯合黨要想組閣均需聯合其他黨派。藍白黨一直希望納坦雅胡下台，並將此作為與聯合黨共同組閣的條件之一。納坦雅胡原本在4月大選後想促成右翼黨派共同組閣，但未能化解右翼陣營內部的分歧，導致組閣失敗。

9月大選後，由於形勢發生變化，聯合黨和藍白黨甩開對方組閣已不現實。雙方都有意與對方共同組閣，藍白黨在納坦雅胡去留問題上的立場也有所軟化，此前雙方組閣相繼失敗主要是因為在權力如何分配等其他問題上的分歧。不過藍白黨仍然堅持納坦雅胡如遭起訴就不能與他結盟。此番檢方宣布將起訴納坦雅胡，澆滅了組建聯合政府的最後希望。

根據法律，在接下來的30天裡，納坦雅胡可向議會委員會申請動用議員的豁免權以阻止起訴。但該委員會自4月大選以來一直沒有組建，無法討論納坦雅胡能否使用豁免權。這一問題得出結論前，司法程序將無法推進。

在目前情況下，如再無其他議員能夠組閣成功，以色列將不得不再次大選。以色列哈達薩學術學院政治與傳播系學者什洛莫．埃戈茲指出，根據以色列法律，總理受到指控並非必須下台，並且仍可參加下次大選，因此對納坦雅胡來說，利用大選延長在位時間或是最好選擇。

不過分析人士指出，即使舉行第三次大選，也不能保證出現與前兩次截然不同的結果，目前的組閣僵局能否打破也是未知數。

(中時電子報)