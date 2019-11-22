夏于喬（喬喬）的爸爸夏世紘2年前因賣凶宅惹出風波，前陣子又因擔任詐騙吸金集團高幹遭檢方羈押禁見。夏于喬經紀人今表示：「喬喬不工作時會回娘家陪媽媽，也有報名金馬學院去上永瀨正敏、是枝裕和的課。」喬喬的老公林書宇今年以《夕霧花園》入圍金馬獎最佳導演，她明晚不會陪老公出席，因為剛好拍電影，明晚也無法在電視機前幫老公打氣。

喬喬這2年的重心大多擺在電影上，先前演出電視劇《噬罪者》之外，也客串TVBS《天堂的微笑》，演出的戲份在第6集中出現，她以《A咖的路》女主角「林維真」登場，夏于喬認為就像演她自己，「我並沒有太刻意要揣摩林維真，演起來比較接近的是現在的我」。對於這次演出，她笑說是一種回娘家概念。

方志友(左)哭倒在夏于喬胸前。

喬喬和方志友當初因為共同演出戲劇《媽，親一下》結為無話不談的好姊妹，相隔6年再合體，夏于喬爆料方志友通常是劇組最大的「噪音」來源。2人戲外皆擁有幸福美婚姻，且認識多年，對起戲來熟悉自然，夏于喬表示：「有一種姊妹聊天的感覺，我覺得很輕鬆。」

首次合作時，方志友還是少女，夏于喬爆：「我記得她非常可愛，每次只要相處，在同一場戲就會聽到沒有間斷的『噪音』，都是她製造出來。」夏于喬認為方志友婚前、婚後變化大，「以前她看到我都是『姊啊』、『姊啊』，現在她再叫我姊，我都覺得怪怪的，她現在不是孩子了，有時候覺得她比我成熟。」

林予晞(右二)演出的《我們與惡的距離》即將在TVBS重播。

劇中方志友（飾楊令悠）發現媽媽癌症復發卻決定不再接受治療，選擇住進安寧病房，方志友私約已經成為「A咖」明星的夏于喬（飾 林維真）到公園見面談心，方志友徹底哭倒在夏于喬胸前，相擁畫面令人揪心，《天堂的微笑》每週六晚間10點播出 。

修杰楷、林予晞在《天堂》飾演恩愛的孫氏夫妻，親密戲讓網友看了熱血沸騰，林予晞先前也在《我們與惡的距離》中飾演賈靜雯的妹妹「宋喬平」，3人關係因2部戲而密不可分，該劇除了網路口碑極佳，同時也在今年的金鐘獎橫掃各大獎項。11月24日起，TVBS每週日晚間9點30分將播《我們與惡的距離》。

賈靜雯(右)演出的《我們與惡的距離》。

(中時 )