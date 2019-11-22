台鐵平交道事故 新烏日=成功間雙線暫不通 23:192019/11/22 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵提供。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部台鐵局指出，今日晚間9點35分149次列車於新烏日=成功間登寺巷平交道(K203＋437)，撞到一輛小客車(死傷查證中)，已通知路警及119至現場，目前雙線不通，南下、北上列車均有延誤情形。受阻車站包括新烏日、成功站。 (中時 ) #新烏 #烏日 #台鐵 #平交道 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒在怕？台鐵司機慣性超速 清查竟有4人違規 12:022019/11/18 生活 花了30年！台鐵今簽首份團協 勞資和諧不怕罷工 16:372019/11/18 生活 重視員工權益 台鐵局和工會簽團體協約 16:222019/11/18 財經 避免列車過站不停 台鐵擬強制降速靠站 16:572019/11/18 生活 台鐵司機又超速 進站飆90公里 04:102019/11/19 生活新聞 白沙屯平交道會車困難 台鐵局擬在農曆年前拚拓寬 15:562019/11/19 生活 純肉手工貢丸「一級丸家」插旗烏日區開設首家門店 10:212019/11/20 財經 落實居住正義 中市烏日前竹區段徵收 推8大安置措施 11:592019/11/20 財經 台中捷運共構 新烏日站周邊單價漲幅4.2％ 22:202019/11/22 財經 自強號撞上小客車 新烏日雙向不通 女駕駛送醫 22:222019/11/22 社會 生活熱門新聞 好市多最好吃食物是它 網哭：已經買不到了 - 生活 超狂！肯德雞出炸雞吃到飽 這菜色讓網友暴動了 - 生活 年底發大財！ 這4星座受「財神眷顧」 - 生活 牙醫姊月入300K至今卻單身 理由讓弟哭了 - 生活 女大生住院啪不停 護理師羞紀錄：每晚X次 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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