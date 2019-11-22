交通部台鐵局指出，今日晚間9點35分149次列車於新烏日=成功間登寺巷平交道(K203＋437)，撞到一輛小客車(死傷查證中)，已通知路警及119至現場，目前雙線不通，南下、北上列車均有延誤情形。受阻車站包括新烏日、成功站。

(中時 )