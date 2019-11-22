宋念宇（小宇）22日迎接36歲生日，近來如火如荼籌備新單曲的他，前天拍視覺照時，公司同事突然拿著蛋糕闖入、趁拍照空檔為他慶生，讓毫無防備的小宇又驚又喜，許願工作、事業順利！儘管離上一張專輯已暌違兩年多，期間小宇非但沒有停下創作腳步，更培養新的興趣、愛上騎腳踏車健身。

小宇常被歌迷催生新作品，由於一直不間斷地收到來自四面八方的合作邀請，他因此「分心」沒靜下心來整理自己的作品，小宇笑說自己雖然一直都在替別人寫歌，但每次面對自己的作品總是特別嚴格，自嘲專輯一度面臨「難產」窘境，但也預告新專輯很快就會跟大家見面。

小宇近來也在選秀節目《聲林之王》擔任飛行導師，對學員十分有耐心且溫柔的他，深受選手喜愛，被網友受封為「最受歡迎導師」；小宇謙虛地說：「能有機會把自己的經驗分享給大家很開心，很意外有這樣的迴響，真的很謝謝大家。」小宇也分享自己最近的興趣是健身，更愛上腳踏車運動，前陣子因此曬黑，嚇得同事趕緊警告他快發片了不要再變黑。

小宇22日迎接36歲生日。（華納提供）

(中時 )